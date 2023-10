De Boeck haalt meteen één van zijn Kortrijk-spelers onderuit na opvallende beslissing: "Talent alleen is niet genoeg"

Nieuwe baas, nieuwe wetten. Glen De Boeck zijn eerste actie als trainer van KV Kortrijk was om Felipe Avenatti uit de wedstrijdselectie te zetten. Een keuze die hij meteen ook toelichtte.

Avenatti en De Boeck zijn oude bekenden, want ook in zijn eerste ambtstermijn had hij de lange spits onder zijn hoede. En dat boterde toen ook niet goed. Voor de match tegen Cercle Brugge zat hij niet in de wedstrijdkern.

"“Een bewuste keuze", legde De Boeck uit bij HLN. "Als ik naar de statistieken kijk van de laatste wedstrijden van Felipe, dan zie ik een Felipe die ik heb gekend in mijn eerste periode hier. Toen was de samenwerking niet optimaal. Dat lag volgens mij veel meer aan hem dan aan mij."

De Boeck schrijft hem wel niet af. "Het verhaal stopt hier niet. Ik ga een gesprek aangaan met hem. Het zal aan Felipe zijn om duidelijk te maken wat hij zelf met zijn carrière wil. Het is een jongen met heel veel kwaliteiten, maar talent alleen is niet genoeg."