Opvallend nieuws: 13-jarige maakt debuut als profvoetballer

Opvallend nieuws in de voetbalwereld. Da'vian Kimbrough heeft bij Sacramento Republic FC voetbalgeschiedenis geschreven in Amerika.

Da’vian Kimbrough viel tijdens de wedstrijd Sacramento Republic FC tegen Las Vegas Lights FC in de Amerikaanse tweede voetbalklasse in voor de laatste drie minuten. Het opvallende is dat Kimbrough slechts 13 jaar oud is.

Hij werd geboren op 18 februari 2010. Hij werd hiermee dus de jongste Amerikaanse atleet in een profcompetitie. Een paar maanden geleden, in juni, speelde hij nog op Belgische grond in Oost-Vlaanderen.

Toen was hij nog een speler van New York Red Bull. Die deden mee aan een voetbaltornooi in Bassevelde. Hij won met zijn club het tornooi en werd verkozen tot speler van het tornooi.