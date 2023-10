Vanhaezebrouck wijst naar zijn spitsen: "We hebben hem niet gezien"

Hein Vanhaezebrouck greep zich in het Edmond Machtensstadion verschillende keren naar de nog steeds heel weelderige haarbos. Hij zag zijn spitsen kans na kans de nek omwringen.

Een gelijkspel en dat mochten de Buffalo's zichzelf gerust aanwrijven. "De efficiëntie was er vandaag niet. Onze expected goals stond op 2,5, dan weet je het wel. We hebben het moeilijk om te scoren. De vorm van mijn spitsen? Het is moeilijk om daar inividueel op in te gaan", aldus Vanhaezebrouck gisterenavond.

Fofana scoorde, maar miste twee grote kansen, Tissoudali liet er ook een drietal liggen en De Sart kon ook niet afwerken. Dan krijg je het tegen elke ploeg moeilijk. Vanhaezebrouck bracht wel Gift Orban in, maar die zijn invalbeurt konden we hoogstens flauwtjes noemen.

"Hij is toch de topschutter. We creëerden veel kansen, maar na zijn invalbeurt niet meer. Dat wil ook iets zeggen", verwees Vanhaezebrouck naar de reden waarom hij Orban op de bank zet. "Eerder stond hij altijd op de goeie plaats."

"Je moet ook je kansen kunnen creëren. We hebben hem amper gezien. Dat heb je als spits. Je hebt periodes dat elke bal goed valt, maar nu niet. Onze voorzetten waren ook niet goed genoeg."