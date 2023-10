Benito Raman dient fan die hem op sociale media "hopeloos" noemt van antwoord

Tegen Club Brugge viel Kasper Dolberg geblesseerd uit. Benito Raman was een mogelijke vervanger, maar was niet van de partij.

RSC Anderlecht zag Kasper Dolberg tegen Club Brugge scoren en geblesseerd uitvallen. Meteen werd geopperd dat Benito Raman één van de betere opties was om hem te vervangen.

Afgelopen week was donderdag te horen dat Benito Raman echter niet van de partij was op training bij paarswit, omdat hij ziek was en zo een unieke kans leek te verspelen of te boycotten. Dat kan je hier nog eens nalezen.

Een fan postte op sociale media dat Raman gespot was geweest al feestend. “Te ziek om te voetballen, gezond om te fuiven. Hopeloos”, klonk het heel erg duidelijk.

Ondertussen heeft Benito Raman zelf op die post gereageerd. “Vooraleer een verhaaltje te willen maken zou ik eerst alles goed checken! Ik ben namelijk gaan trainen ervoor. Dag erna was vrij. Wie is er dan hopeloos?”, was zijn antwoord.

Te ziek om te voetballen, gezond om te fuiven. 🤮🤮hopeloos. pic.twitter.com/xQMLefquuV — vanhoomissenT (@t_vanhoomissen) October 1, 2023