Frans icoon haalt keihard uit naar RWDM-eigenaar Textor: "Het is een clown, een marionet"

RWDM doet het in België heel goed en Crystal Palace kent een acceptabel seizoensbegin in Engeland, maar John Textor heeft ook nog een club in Frankrijk en daar gaat het heel wat minder. Na zeven speeldagen heeft Marseille nog maar 2 punten en Textor krijgt de wind van voren.

Textor had beloofd om serieuze versterkingen binnen te halen, maar die kwamen er niet. Intussen heeft hij de fans een open brief gestuurd waarin hij belooft dat alles goed zal komen en dat hij de nodige fondsen zal verwerven om de ploeg te versterken. Voor voormalig wereldkampioen Christophe Dugarry zijn het allemaal praatjes.

“Spelers zijn niet in staat om drie passes te geven en een wedstrijd te winnen", zegt hij bij RMC. "Ik vind het niet erg om Textor verantwoordelijk te houden. Het is een clown! Ik zeg het nog een keer: het is een clown! De club had nooit aan hem verkocht mogen worden", klinkt het kwaad.

"Het is een marionet, dat weten we, maar ik doe een beroep op de verantwoordelijkheid van de spelers. Ze hebben nog steeds niet de ploeg om als laatste te eindigen. Ik heb geen medelijden met de spelers in de huidige zaak. We vragen hem niet om de Champions League te winnen, maar alleen om een wedstrijd te winnen. Geef elkaar desnoods een kopstoot in de kleedkamer, maar reageer! Reageer!"