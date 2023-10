Het wordt kiezen bij Anderlecht: één wapen moet sneuvelen

Brian Riemer wil een type-elftal. Dat betekent ook keuzes maken. Wie gaat er op de flanken het pleit verliezen? Want daar is de concurrentie pas echt moordend.

Thorgan Hazard, Anders Dreyer, Alexis Flips, Francis Amuzu, Mario Stroeykens, ze zijn met vijf voor twee plaatsjes. Of laten we zeggen met vier voor één plaats, want Thorgan Hazard gaat altijd spelen als hij fit is. Op links draagt zijn voorkeur weg, maar als Amuzu ook speelt, zal hij naar rechts verhuizen.

Maar zal Amuzu wel spelen of wordt hij gebruikt als supersub, zoals hij al een paar keer het verschil gemaakt heeft? Zijn blessuregeschiedenis noopt Riemer ook wel tot voorzichtigheid, want de explosieve Amuzu heeft wel meer last van spierkwetsuren. Zoals afgelopen week.

Dat zou betekenen dat Anders Dreyer - zoals eerder gezegd: de meest efficiënte, op rechts komt te staan, want Alexis Flips maakt momenteel niet de beste indruk. Ook niet op training, wat hem momenteel zuur opbreekt. Als de Fransman een basisplaats ambieert, zal hij zich dringend moeten herpakken.