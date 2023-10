In Brugge nemen ze een duidelijk standpunt in over Ronny Deila

Club Brugge is na een goeie start van het seizoen wat weggezakt. De goals vallen niet meer zo gemakkelijk en achteraan wordt er telkens wel iets weggegeven. Deze keer is er echter geen paniek in de keet.

Het bestuur van Club Brugge is niet meer van plan om snel van trainer te wisselen. Deila gaat tijd krijgen om het team op de rails te krijgen. Dat is anders dan met Carl Hoefkens vorig seizoen, maar uit dat debacle hebben ze bij blauw-zwart ook geleerd. Drie coaches in één seizoen is niet de continuïteit waar ze naar zoeken. Deila moet ook nieuwe jongens inpassen en heeft tijd nodig om zijn spelsysteem op poten te zetten. De Noor is nog zoekend naar de beste tactiek, maar bij Club maken ze zich nog geen zorgen na de vier gelijke spelen op rij. Uiteraard hopen ze dat de wedstrijden tegen Bodo/Glimt en Standard twee zeges met zich meebrengen, gewoon om de rust in de tent te behouden. Maar Deila hoeft dus niet te vrezen voor zijn positie.