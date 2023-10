Marc Wilmots en Philippe Albert in koor: "Hij moet zeker in de selectie van de Rode Duivels zitten"

Nog één speeldag wordt er afgewerkt in de Jupiler Pro League. Daarna is het weer een weekje tijd voor de Rode Duivels.

De volgende interlandbreak van de Rode Duivels komt dichter en dichter. Midden oktober staan er twee EK-kwalificatiewedstrijden gepland. Op 13 oktober spelen de Rode Duivels op bezoek bij Oostenrijk. Drie dagen later komt Zweden langs in het Koning Boudewijnstadion.

Het is opnieuw uitkijken naar mogelijke nieuwkomers in de selectie van bondscoach Domenico Tedesco. Marc Wilmots zit alvast met één naam die hij erbij wil.

Het gaat om Zinho Vanheusden. Ondanks de moeilijke competitiestart van Standard is hij persoonlijk goed aan het seizoen begonnen. Hij speelde negen wedstrijden op een rij mee.

Marc Wilmots is overtuigd dat hij alles heeft om de selectie te halen. “Hij is eindelijk vrij van blessures, maakt geen fouten en kan spelen in een viermansdefensie”, motiveert de ex-bondscoach bij La Tribune.

Ook Philip Albert gelooft erin. “Standard is de tweede beste verdediging in de Pro League, alleen Antwerp heeft het beter gedaan. En intrinsiek is hij beter dan Wout Faes of sommigen die onder Tedesco in de verdediging zitten.”