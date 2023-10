KAA Gent dreigt sterkhouder te moeten missen voor wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv

Slecht nieuws vanuit Gent vandaag. Hugo Cuypers trainde niet mee in aanloop naar de wedstrijd van donderdag tegen Maccabi Tel Aviv.

KAA Gent trainde vandaag zonder Hugo Cuypers. De spits bleef net zoals Pieter Gerkens aan de kant. Sven Kums was dan weer wel van de partij nadat hij in de wedstrijd tegen RWDM last kreeg van de knie.

Het missen van Hugo Cuypers is een aderlating voor Gent. De 26-jarige spits was in de vorige Conference League-wedstrijd tegen Zorya Luhansk goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Afgelopen zondag speelde Gent nog 1-1 op het veld van RWDM. In het Edmond Machtens Stadium stonden Tissoudali en Fofana in de aanval. Gift Orban moest tevreden zijn met een invalbeurt van ruim 20 minuten. Afwachten wie Hein Vanhaezebrouck donderdag tegen Maccabi Tel Aviv in de basis dropt.