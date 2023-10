Nieuwe stap voor goudhaantje van STVV

Een historisch moment in Sint-Truiden. Verdediger Matte Smets is sinds afgelopen wedstrijd de jongste kapitein in de Jupiler Pro League.

Matte Smets is aan het uitgroeien tot een revelatie in de Belgische competitie. Dit seizoen stond de amper 19-jarige verdediger al elke wedstrijd in de basis. Trainer Thorsten Fink heeft duidelijk veel vertrouwen in de kwaliteiten van de jonge Belg.

Dat vertrouwen is niet onterecht. Smets speelde uitstekende wedstrijden. Hij verdedigt volwassen en met veel vertrouwen. Dat is buiten België ook al opgevalllen. Eerder bemachtigde Smets al een plaats in de top 100 van de 'Golden Boy Award'. Een lijst met de 100 beste spelers onder 21 jaar in Europa.

Die kwaliteiten ziet Smets nu ook beloond worden. 'Historisch moment in de 83ste minuut afgelopen zondag', klinkt het bij de Limburgse club. Toen kreeg hij de aanvoerdersband uit handen van Bruno Godeau. Sindsdien is Smets met zijn 19 jaar en 270 dagen de jongste aanvoerder in de Jupiler Pro League.