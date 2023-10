Van Bommel ziet héél groot verschil met vorig seizoen: "Toen werd enkel dan over Antwerp geschreven in de maandagkrant"

Antwerp FC is dit seizoen niet bijster goed uit de startblokken geschoten. De troepen van Mark van Bommel nestelden zich ondertussen wel op een vijfde plaats, maar met veertien punten uit negen wedstrijden mag er meer verwacht worden van een regerend landskampioen. Hallo, Mark van Bommel?

“Onze resultaten en de cijfers geven ons inderdaad geen gelijk”, analyseert Mark van Bommel de Antwerpse start van het seizoen in Het Laatste Nieuws. “We hebben ook gewoon te weinig punten. En daar draait het uiteindelijk om. Maar ik vind tegelijkertijd dat we ook door die resultaten heen moeten kijken.”

De coach van The Great Old is dan ook allesbehalve ontevreden. “We hebben meer balbezit dan vorig seizoen en we voetballen een pak dominanter. En ik vind zelf dat we ook beter aan het voetballen zijn dan vorig seizoen. Dat is ook de reden waarom ik trainer ben geworden. Ik wil dat mensen een elftal van Mark van Bommel herkennen.”

© photonews

“Hoge intensiteit, durven voetballen, hoog druk zetten en aanvallen én verdedigen als een team”, beschrijft de Nederlander zijn ideale elftal. “Worden we gedwongen om de lange bal te spelen? Dan heb je de tegenstander zo ver gekregen dat ze ook hoog druk durven zetten. Al is dat de laatste tijd bij onze tegenstanders het geval niet meer.” (lacht)

Of we het nu willen of niet: Antwerp FC heeft een andere status verworven

Ook van Bommel merkt dat de lat voor Antwerp hoger is gaan liggen. “Vorig jaar werd er enkel in de maandagkrant over ons geschreven als we eens gelijk hadden gespeeld of hadden verloren. Nu liggen we elke dag onder een vergrootglas en is de kritiek een pak harder. En dat is normaal, hé. Dat hoort nu eenmaal bij het winnen van de dubbel. Of we het nu willen of niet: Antwerp heeft een andere status verworven.”