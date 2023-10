Philippe Bormans ziet probleem voor Union SG in Liverpool: "Dat risico is er"

Union SG speelt vanavond in de Europa League op bezoek bij Liverpool. Een afspraak met de geschiedenis voor de Brusselse club.

Al bij de loting werd er bij Union SG meteen uitgekeken naar de match op bezoek bij Liverpool in de Europa League. Op Anfield mogen spelen, dat is iets wat je niet elk seizoen zal meemaken als Belgische club.

Het wordt een heel moeilijke opdracht voor de Brusselaars, maar daar lijkt niemand echt wakker van te liggen. “Daar moet je realistisch in zijn”, zei CEO Philippe Bormans aan Het Laatste Nieuws. “Ook al kan alles in voetbal. Maar het verschil in budget en andere zaken is groot.”

Toch is het niet de bedoeling dat Union SG zich naar de slachtbank laat leiden. De bedoeling is wel degelijk om het eigen vel duur te verkopen. “We gaan niet naar Liverpool om er de toerist uit te hangen en om te kijken naar de tribunes. We willen ons spel spelen, voetballen zoals iedereen Union heeft leren kennen.”

Al zijn er uiteraard ook valkuilen, zo beseft Bormans heel erg goed. “Of er een risico is dat de spelers 'starstruck' gaan zijn? Dat is er, ook al vind ik dat ze er eigenlijk nuchter mee omgaan. Ik hoop trouwens dat ze er van genieten morgen.”