Defour-scenario bij terugkeer Deila naar Sclessin? Standard-bestuur laat er zich over uit

In Luik kijken ze al weken uit naar de match van zondag. Dan keert hun ex-coach, Ronny Deila, terug naar Sclessin. De fans hebben hem een warm welkom beloofd, bij het bestuur denken ze niet dat het erg vijandig zal zijn.

Nochtans hadden de supporters laten weten dat ze gingen laten zien hoe ze "verraders" ontvangen. "Er zal elektriciteit in de lucht hangen", zegt CEO Pierre Locht. "Dat is altijd het geval als Club Brugge hier komt spelen, maar nu natuurlijk nog iets meer met de terugkeer van Ronny."

Al zal het volgens hem allemaal wel meevallen. "Ik verwacht een kolkend stadion, maar geen buitensporig vijandelijke sfeer. De supporters zullen zich in de eerste plaats achter de ploeg zetten."

De situatie van Deila is niet vergelijkbaar met die van Defour

Een vergelijking met de terugkeer van Steven Defour gaat niet op. "Het is geen geheim dat de supporters het moeilijk hadden met zijn vertrek. Vooral dan door de manier waarop. Maar ik vrees geen incidenten. Defour was een club­legende, hij was het gezicht van de wederopstanding van ­Standard."

"De situatie van Deila is anders. Hij is hier maar tien maanden geweest. Het blijft ­natuurlijk wel een voetbal­stadion. Er zullen zaken geroepen en gezongen worden, maar ik ­verwacht dat alles binnen de grenzen van het aanvaardbare zal blijven.”