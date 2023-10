Storm scoorde al in Lotto Park en spreekt vrijuit over uitdagingen aan verplaatsing naar Anderlecht: "Dat merk je enorm"

Niets dan mooie maar lastige affiches voor Nikola Storm en zijn ploegmaats nu. Anderlecht wacht op KV Mechelen in het Lotto Park.

Voor de tweede opeenvolgende week geeft KV Mechelen een topploeg partij. "Ons gelijkspel tegen Antwerp is een opsteker naar de match in Anderlecht toe. Het zal ook zeker niet simpel zijn op Anderlecht. Zij zitten ook in een goede flow", beseft de 29-jarige linkerflankspeler.

In één van de vorige ontmoetingen tussen beide clubs deed Storm al eens de netten trillen in het Lotto Park en op de vorige speeldag leek zijn snedige spel ook weer terug te zijn. "We gaan er alles aan doen om daar ook iets te rapen. Ik denk dat we uiteindelijk wel aan een degelijk seizoen bezig zijn."

Het is dus kwestie om dat verder te zetten. "De uitzonderingen waren een paar matchen die minder waren, zoals op RWDM enzo. Maar voor de rest mogen we zeker tevreden zijn over wat we laten zien. Het gaat wat in golven, maar dat kan eens gebeuren."

Nikola Storm heeft ook een verklaring voor die wisselvalligheid. "Het is niet altijd evident. Het zijn heel veel moeilijke matchen ook. De ploegen zijn meer aan meer aan mekaar gewaagd, dat merk je enorm."