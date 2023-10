Treft Marc Brys Cercle Brugge op juiste moment? "Of dat een voordeel is?"

OH Leuven speelt zaterdag tegen Cercle Brugge. De Vereniging verloor drie keer na elkaar in de Jupiler Pro League.

Afgelopen weekend verloor OH Leuven in het King Power at Den Dreef Stadion met 1-2 van Standard Luik. Marc Brys en zijn team trekken zich vooral op aan de degelijke tweede helft. “Na een mindere eerste helft, hebben we na de rust meer kansen gecreëerd en geprobeerd de wedstrijd naar ons toe te trekken. We hebben gespeeld om te winnen, maar het is jammer dat de inzet van de jongens niet gekoppeld werd aan de drie punten.”

De tegenstander van zaterdag, Cercle Brugge, haalde in hun laatste drie wedstrijden geen punten. “Ik weet niet of dat een voordeel is, want zij gaan nu extra geprikkeld zijn om die negatieve reeks te kantelen. We moeten vooral focussen op ons eigen spel, want wij hebben punten nodig. De Vereniging heeft een heel heldere, specifieke speelstijl die moeilijk te breken is. Onze uitdaging is daar een goed antwoord voor voorzien.”

OH Leuven heeft nog steeds te kampen met veel geblesseerden. Zo zijn Maertens, Ricca en Calut lange tijd niet inzetbaar. Ook Opoku en Suphanat Mueanta zijn nog niet fit. Daarnaast liep Richie Sagrado tegen Standard Luik een blessure op. De verdediger is een zestal weken buiten strijd.