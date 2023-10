De 'architect van Anderlecht' is aan het praten met bestuur, maar gesprekken slepen aan

Anderlecht heeft een transformatie ondergaan. 16 spelers zijn vertrokken, 12 nieuwe zijn gearriveerd. De architect achter heel dat verhaal: Jesper Fredberg. Zijn landgenoot Brian Riemer kreeg intussen al een nieuw contract, op dat van de CEO Sports is het intussen nog wachten.

Anderlecht wou eerst het contract van Fredberg openbreken, wat ook de logische stap zou geweest zijn. Maar Fredberg zelf drong erop aan dat eerst Riemer zijn contract verlengd werd. Intussen zit Fredberg zelf wel nog met een contract dat in de zomer van 2024 afloopt.

Er zijn al een hele tijd gesprekken tussen beide partijen, maar een handtekening is intussen nog steeds niet gezet. De gesprekken evolueren echter goed en volgens HLN is er geen enkele reden dat het niet in een verlengd verblijf van de Deense CEO zou uitmonden.

Bij Anderlecht maken ze zich alvast geen zorgen. Er is geen plan B, want ze willen continuïteit na al die rumoerige jaren op de club. Fredberg is daar het belangrijkste puzzelstuk in. Op de club klinkt het ook dat hij zich in elk klein detail van de werking interesseert. Hij maakt er ook een erezaak van om elke werknemer bij naam te kennen.