Lawrence Visser gedwongen van het veld: Vervangref geeft foute speler rood

Veel heisa in Charleroi op vrijdagavond. De Zebra's konden na 101 minuten spelen de wedstrijd beslissen met een geweldig doelpunt. Eindstand 2-1 voor Charleroi, dat zo broodnodige punten kan pakken.

Maar dat was lang niet het enige gekke aan de wedstrijd. Zo moest Lawrence Visser het veld verlaten nadat hij zijn voet leek omgeslagen te hebben. Op die manier begon Theophile Diskeuve aan zijn debuut op het hoogste niveau.

De vierde ref deed een nieuw pak aan en stond op het veld. Al verliep zijn debuut in de Jupiler Pro League niet meteen zoals hij gehoopt had...

Zo kwam het tot een akkefietje tussen Mboup en Mbenza. Makhtar Gueye, die eerder voor de 0-1 zorgde, kwam tussen om zijn ploegmakker weg te halen. Even later was het wel Gueye die per ongeluk een tweede gele kaart kreeg en niet Mboup.

In de extra tijd scoorde Charleroi nog twee keer waardoor ze zo de drie punten thuis konden houden.