Onwaarschijnlijk reeksje gaat verder, Anderlecht kan er enkel heel gelukkig mee zijn: "Dit is een geweldig verhaal"

Er vallen opnieuw mooie verhalen te rapen bij Anderlecht. In het Lotto Park zagen we een gelukkige Mario Stroeykens. Dat is niet de man van de vele speelminuten. Maar in wedstrijden tegen KV Mechelen hou je hem maar beter in de gaten.

Opnieuw kon Stroeykens tegen geelrood de netten doen trillen. "Mechelen is tot dusver de ploeg waar ik het vaakst tegen scoor. Het is mijn vierde in drie wedstrijden tegen KVM. Mechelen is een ploeg die mij goed ligt. Een verrassing zou ik mijn basisplaats niet noemen, omdat ik altijd klaar ben om te starten."

© photonews

Er was enige bewustwording nodig over zijn opmerkelijke statistiek. "Ik had er niet meteen aan gedacht. Na mijn doelpunt herinnerde Jan Vertonghen mij eraan dat ik al eerder gescoord heb tegen Mechelen." Was het ook dankzij zijn vorige goals dat hij aan de aftrap stond? "Daar kan ik geen antwoord op geven."

"Het kan een reden zijn, of misschien is het geen reden", speculeerde Stroeykens. "Het komt vooral door het harde werk van de laatste weken, denk ik. De coach maakt zijn keuzes en dan moet je je kans grijpen." Best dan bij die trainer het oor eens te luister leggen.

© photonews

"Het was een tactische beslissing om met hem te beginnen, meer dan dat ik het gevoel had dat hij een doelpunt ging maken. Mario had goed getraind, ik zie in hem een toptalent. We verwachten veel van hem in de toekomst", heeft Riemer Stroeykens nog altijd hoog zitten.

"Dit was een perfecte match voor hem, gezien de manier waarop we op het middenveld wilden spelen. Als hij er nog doelpunten bovenop doet, ben ik alleen maar blij. Vier doelpunten in drie wedstrijden is een goed bilan. Het is een geweldig verhaal", besluit de Deense T1 van Anderlecht.