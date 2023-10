Ook in Denemarken kennen ze hun klassiekers, feest in het Lotto Park: "Dolberg kwam naar me toe om te zeggen hoe erg hij ernaar uitkeek"

Paul Van Himst geeft vanavond de aftrap in het Lotto Park. Hét icoon van Anderlecht is maandag jongstleden immers 80 geworden en wordt uitgebreid gevierd. En al is Brian Riemer een Deen, toch kent hij zijn geschiedenis maar al te goed.

Riemer is 45 en uiteraard te jong om de glorietijd van Van Himst meegemaakt te hebben. Maar ook in Denemarken is zijn naam en faam doorgedrongen. "Ik denk dat als je Anderlecht zegt, je ook Paul Van Himst zegt", aldus Riemer. "Het is een grote eer voor ons dat we hem mogen vieren. Hij is een legende."

Hij vergeleek hem ook met enkele Deense iconen. "Wij hebben Michael Laudrup, Peter Schmeichel, Morten Olsen... Maar Paul heeft zoveel positiefs gedaan voor niet alleen Anderlecht, maar voor het hele Belgische voetbal. Ik hoop dat iedereen in mijn groep begrijpt hoe belangrijk het is dat we hem eren met een winst."

Want na die verliespartij vorig seizoen wil Riemer revanche, met Van Himst als extra boost. "We zullen er alles aan doen om de grootste speler van de club een waardig feest te geven. Ik wil zelfs niet denken aan verliezen. En die truitjes... Zo mooi! Kasper Dolberg kwam naar me toe om te zeggen hoe erg hij er naar uit keek om erin te spelen. Dat toont ook veel respect."