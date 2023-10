Paul Van Himst duidelijk ontroerd: "Dit is het mooiste cadeau dat ik gekregen heb"

Polle Gazon wordt vanavond geëerd in het Lotto Park. Neemt u die benaming aub niet als een verwijt, zelfs Paul Van Himst draagt hem met plezier. "Zweet deerde me niet, ik speelde toch met een hemd onder mijn tenue", lacht hij ermee in LDH.

Van Himst is misschien wel de stijlrijkste nummer 9 die Anderlecht ooit had. Al zal hij concurrentie met Luc Nilis krijgen. Maar Van Himst heeft misschien wel het meest betekend voor Anderlecht. De wedstrijd tegen Mechelen staat dan ook volledig in het teken van zijn 80ste verjaardag.

Ter gelegenheid speelt Anderlecht zelfs in het retro witte truitje waarin hij het liefst speelde. "Ik heb veel cadeaus ontvangen, maar dit is het beste van allemaal. Ik denk dat ik zelfs een beetje ontroerd zal zijn", vertelt hij in La Dernière Heure.

Ook de fans willen er een arm of been voor inruilen. Zo populair is de limited edition. "Dat had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd vind ik deze witte trui met het RSCA-logo de mooiste uit de geschiedenis van de club. Het is mijn favoriete. Vooral voor wedstrijden die 's avonds worden gespeeld. Wij waren duidelijk zichtbaar.”