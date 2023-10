Bernd Thijs al meer dan twee jaar zonder werk: "Zolang het maar dat is..."

Vanmiddag staan KRC Genk en KAA Gent tegenover elkaar. Bernd Thijs kent de twee ploegen op zijn duimpje.

134 wedstrijden voor KRC Genk en 140 voor KAA Gent. En ook nog eens vier jaar assistent bij die laatste. Bernd Thijs weet hoe de match tussen de Limburgers en de Buffalo’s in elkaar steekt.

Toen hij bij KAA Gent stopte als speler werd hij meteen assistent. In 2018 kreeg hij minder dan twee weken voor zijn contract afliep te horen dat het niet meer welkom was.

“Met dat ontslag heb ik het indertijd heel moeilijk gehad, maar ik heb het afgesloten en kom er liever niet meer op terug. Gelukkig kon ik snel weer aan de slag”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Hij werd T2 van Besnik Hasi bij Al-Raed in Saoedi-Arabië. “Besnik had al met hen gesproken en belde me op met de vraag of ik geïnteresseerd was om mee te gaan. Dan moet je snel een beslissing nemen. Uiteindelijk heb ik ja gezegd en tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen moment spijt van gehad.”

Sinds 2021 zit Thijs ondertussen al zonder werk. Hij staat dan ook te springen om opnieuw aan de slag te gaan. “Eigenlijk sta ik open voor alles, zolang het maar in het profvoetbal is. Een nieuwe samenwerking met Besnik behoort zeker ook tot de mogelijkheden, we hebben de voorbije jaren een heel goede band opgebouwd. We zien wel wat de toekomst brengt.”