Héél straffe transfer op komst voor ex-jeugdproduct Anderlecht en Genk dat nooit kon doorbreken: naar Franse topclub

Benjamin Bouchouari staat op het punt om een opmerkelijke stap te zetten. De 23-jarige Marokkaanse international, die zijn opleiding genoot bij zowel Anderlecht als KRC Genk, kon nooit doorbreken in België. Pas na omzwervingen via Nederland en Frankrijk lijkt hij nu een toptransfer te realiseren.

Na zijn vertrek uit België belandde Bouchouari bij Roda JC in Nederland. Daar viel hij op met zijn techniek en intensiteit, wat hem in 2022 een overstap opleverde naar AS Saint-Étienne. In de Ligue 2 ontpopte hij zich tot een vaste waarde op het middenveld en droeg hij bij aan het strijdlustige seizoen van ‘Les Verts’.

Hoewel Saint-Étienne afgelopen seizoen net niet kon promoveren naar de Ligue 1, liet Bouchouari zich wél opmerken. Met nog één jaar op zijn contract besloot de club hem deze zomer op de markt te zetten, om zo een transfervrij vertrek te vermijden. Trabzonspor bood al drie miljoen euro, maar die deal liep uiteindelijk spaak.

Lyon drukt door

Volgens Franse media is het nu Olympique Lyonnais dat werk maakt van zijn komst. De topclub uit de Ligue 1 zoekt versterking voor het middenveld en ziet in Bouchouari een geschikte profiel. De interesse komt op een gevoelig moment: transfers tussen Lyon en rivaal Saint-Étienne zijn zeldzaam, de laatste dateert van 2009.

Toch zou de deal deze keer kunnen doorgaan. Lyon werkt momenteel aan andere dossiers, zoals die van Tyler Morton (Liverpool) en Pavel Šulc (Viktoria Plzen), maar beschouwt Bouchouari als een apart target. Zijn profiel – dynamisch, balvast, technisch – past volgens de clubleiding perfect binnen hun visie.

Als de transfer doorgaat, zou het voor Bouchouari een logische beloning zijn na jaren van volharding buiten de Belgische schijnwerpers. Van jeugdproduct bij Anderlecht en Genk tot basisspeler bij Saint-Étienne en straks misschien sterkhouder bij Lyon: de cirkel begint stilaan rond te raken.