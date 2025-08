'Vertrekker bij KV Mechelen: Nikola Storm heeft akkoord bereikt met nieuwe werkgever'

Volgens Turkse media heeft Nikola Storm een definitief akkoord bereikt met Antalyaspor. De vleugelaanvaller verlaat KV Mechelen na zeven seizoenen en staat op het punt zijn eerste buitenlandse avontuur aan te vatten.

Antalyaspor heeft een overeenkomst bereikt met Nikola Storm en diens club KV Mechelen over een transfer naar de Turkse Süper Lig. De 30-jarige flankaanvaller werd eerder al gelinkt aan een overstap, maar door een tijdelijke transferbeperking bij de Turkse club werd de deal uitgesteld.

Nu die beperking is opgeheven, kon het dossier snel afgerond worden. Storm, die sinds 2018 actief was bij KV Mechelen, speelde in totaal 237 officiële wedstrijden voor de club en was goed voor 52 doelpunten en 47 assists.

Hij groeide uit tot een vaste waarde in de Jupiler Pro League. Volgens Ajansspor is Storm inmiddels uitgenodigd in Antalya om medische testen af te leggen en zijn contract te ondertekenen.

Eerder akkoord

De speler zou al eerder een akkoord hebben bereikt met de club, maar weigerde te tekenen zolang de transferbeperking van kracht was. Nu alle obstakels zijn weggewerkt, lijkt niets een officiële aankondiging nog in de weg te staan.

De overstap betekent voor Storm zijn eerste buitenlandse avontuur. In het verleden kwam hij uit voor Club Brugge, Zulte Waregem en OH Leuven, maar bleef steeds binnen de Belgische competitie.