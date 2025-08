Ivan Leko vraagt om versterking: 'Gent gaat strijd aan met Basel en Sassuolo voor man die ooit nog 22 miljoen waard was'

KAA Gent had vorige week al wat verdedigende versterking in huis gehaald, maar ook in andere linies wilde het nog gaan versterken. En dus moeten er een aantal transfers gaan komen.

De Buffalo's hebben daartoe besloten om uit te pakken met een paar mogelijke toptransfers. In die optie zijn ze nu ook terechtgekomen bij een woelwater die ooit grote adelbrieven kon en mocht voorleggen.

Kent u Mohamed Ihattaren namelijk nog? Een paar jaar geleden gold hij als een van de toptalenten van PSV, werd er verkocht aan Juventus en was hij op een bepaald moment liefst 22 miljoen euro waard volgens Transfermarkt.

Understand Waalwijk attacker Mohamed Ihattaren is drawing interest from Basel, Gent and Sassuolo.



23-year-old likely to move this summer on a permanent transfer.🇳🇱 pic.twitter.com/qjsM1ite0z