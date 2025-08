Jashari-soap met AC Milan bereikt climax: Italianen sturen ultimatum

De transferstrijd rond Ardon Jashari bereikt zijn kookpunt. Volgens Corriere dello Sport heeft AC Milan Club Brugge een duidelijke boodschap gestuurd: het huidige bod is het eindbod. De Italiaanse topclub wacht nog maximum 24 uur op een antwoord.

Club Brugge heeft dus tot uiterlijk dinsdag om te beslissen of het de Zwitserse middenvelder laat vertrekken naar Milaan. Jashari, die al enige tijd op de radar van Milan staat, heeft zelf al een persoonlijk akkoord met de Rossoneri, maar de onderhandelingen tussen de clubs slepen al wekenlang aan.

De Rossoneri zijn het beu en willen niet langer meegetrokken worden in een spel van vraag en aanbod. De boodschap is duidelijk: er moet een beslissing vallen in de komende 24 uur. Milan is niet van plan om nog verder te verhogen.

AC Milan heeft alternatief

Intussen houdt de Italiaanse club ook andere pistes warm. De voornaamste naam op het lijstje: Javi Guerra van Valencia. Als Brugge blijft twijfelen, zal Milan de focus snel verleggen richting de jonge Spanjaard.

Voor Club Brugge wordt het dus een beslissing met impact. Of het casht op de Zwitser waar ze al een vervanger voor haalden, of het loopt het risico een misnoegde Jashari zelf te moeten inpassen in een verzadigd middenveld.

Hoe dan ook: vandaag of morgen valt de definitieve beslissing. De saga rond Jashari eindigt weldra — in Brugge of in Milaan.