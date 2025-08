PSV denkt aan flop van Standard om cruciale positie op te vullen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal tegen Go Ahead Eagles is het transferwerk van PSV nog lang niet klaar. De club uit Eindhoven wil deze zomer nog verschillende versterkingen binnenhalen. Daarbij ligt de focus nu ook op de linkerflank van de verdediging.

In die zoektocht is PSV uitgekomen bij Niels Nkounkou, een 24-jarige Fransman die momenteel onder contract staat bij Eintracht Frankfurt. Volgens het Eindhovens Dagblad, dat bevestiging kreeg uit Duitse bronnen, is hij een serieuze optie als extra linksback.

Nkounkou is geen vaste waarde in Frankfurt, waar hij het afgelopen seizoen slechts negen keer aan een wedstrijd mocht beginnen. Ondanks een contract tot 2028 zou de club bereid zijn om mee te werken aan een vertrek. In de pikorde moet hij Nathaniel Brown voor zich dulden.

De Fransman begon zijn carrière bij Olympique Marseille en brak pas echt door bij AS Saint-Étienne. Van daaruit verhuisde hij voor zo'n 7,5 miljoen euro naar de Bundesliga. Bij Frankfurt bleef een echte doorbraak voorlopig uit, al geldt hij nog steeds als een dynamische flankverdediger met aanvallende impulsen.

PSV kent Nkounkou ook van zijn korte passage bij Standard, al liet hij daar weinig blijvende indruk na. Toch lijkt zijn profiel – snel, fysiek sterk en aanvallend ingesteld – perfect te passen in het systeem van Peter Bosz, die zijn backs graag hoog ziet opduiken.

Naast een nieuwe linksback blijft PSV ook werk maken van offensieve versterking. Voor de rechterflank is Dennis Man nog steeds het topdoelwit, als mogelijke opvolger van Johan Bakayoko. Het wordt dus opnieuw een drukke slotfase op de transfermarkt in Eindhoven.