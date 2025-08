Na moeizame competitiestart en Europese uitschakeling: Charleroi gaat zich nog roeren op transfermarkt

Na een matige competitiestart en de jammerlijke Europese uitschakeling zal Sporting Charleroi zich nog roeren op de transfermarkt. Dat vertelde Pierre-Yves Hendrickx, algemeen directeur van Charleroi, bij de RTBF.

De transfermarkt is nog een dikke maand open en die maand zal Sporting Charleroi gebruiken om zich nog gericht te versterken. Dat heeft algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx verteld bij de collega's van RTBF.

"Ja, er zullen nog spelers vertrekken en ja, er zullen nog spelers bijkomen", zo verklaarde hij. "We zijn bezig tot acht september, dus we hebben nog meer dan een volledige maand." De huidige selectie is dus nog niet definitief bij de Zebra's.

Meer vertrekkers dan aanwinsten?

Na vier officiële wedstrijden dit seizoen heeft Rik De Mil een beter beeld van wat hij nog mist. "We moeten analyseren met de coach op welke posities we ons moeten versterken, en waar we misschien te veel spelers hebben, vooral in het centrum van de verdediging bijvoorbeeld."

Toch wil Charleroi geen paniektransfers doen. "Als niemand vertrekt, is de kans kleiner dat er nog nieuwe spelers worden aangetrokken, tenzij het gaat om een opportuniteit", benadrukt Hendrickx.

De Mil wil op elke positie minstens een dubbele bezetting. "Er moet ruimte worden gemaakt om nieuwe spelers binnen te halen, dat is zeker", zegt Hendrickx. In Charleroi belooft de laatste fase van de transferperiode nog behoorlijk druk te worden...