OFFICIEEL: Jeugdproduct van KV Mechelen en Zulte Waregem gaat in Griekenland voetballen

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar nu is het nieuws ook officieel bevestigd. Anas Zaroury verlaat het Franse RC Lens na amper één seizoen en gaat zijn geluk beproeven bij het Griekse Panathinaikos.

Hij speelde er nog maar één seizoen, maar Anas Zaroury verlaat alweer zijn Franse werkgever RC Lens. Door de trainerswissel, Will Still werd vervangen door Pierre Sage, kwam de Mechelaar niet meer in de plannen voor van de Ligue 1-club.

En dus mocht Zaroury andere oorden opzoeken. Hij heeft nu onderdak gevonden bij de Griekse topclub Panathinaikos. Dat hebben de Grieken zelf bekendgemaakt via hun clubkanalen.

Panathinaikos huurt Zaroury voor één seizoen. Het heeft volgens transferwatcher Sacha Tavolieri ook een aankoopoptie in de deal laten zetten van vier miljoen euro. Indien de Grieken Europees voetbal weten af te dwingen, zal de optie een verplichting worden.

Zaroury was afgelopen seizoen nog goed voor twee doelpunten en drie assists bij Lens. Daarvoor speelde het jeugdproduct van KV Mechelen en Zulte Waregem voor Burnley. Het was Vincent Kompany die hem in 2022 weghaalde bij Sporting Charleroi.

Met Burnley degradeerde Zaroury na één seizoen alweer naar de Championship, de Engelse tweede klasse. Met Panathinaikos mag hij nu voor het eerst in zijn carrière voor de landstitel gaan spelen.