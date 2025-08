OFFICIEEL: KV Mechelen ziet absolute sterkhouder naar Turkije vertrekken

Nikola Storm verlaat KV Mechelen. De 30-jarige flankaanvaller gaat een buitenlands avontuur aan in Turkije.

Het nieuws hing al enkele dagen in de lucht, maar wordt nu ook bevestigd door KV Mechelen. Nikola Storm gaat voor Antalyaspor voetballen.

"Nikola heeft heel veel betekend voor onze club", aldus Tom Caluwé. "Het is nooit fijn om afscheid te nemen van zo'n speler."

Na 7 seizoenen, 237 wedstrijden, 52 doelpunten & 47 assists is het tijd voor een nieuw hoofdstuk, Nikola Storm trekt naar het Turkse Antalyaspor.



𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 & 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐚𝐚𝐫, 𝐊𝐚𝐤𝐤𝐞𝐫! 💛❤️ pic.twitter.com/0K9VPCMdf7 — KV Mechelen (@kvmechelen) August 4, 2025

De sportief directeur van De Maneblussers beseft echter dat er geen houden aan was. "We hebben het geprobeerd. Maar we begrijpen dat Nikola deze kans niet wilde laten liggen.

Storm gaat bij Antalyaspor aan de slag. De Turkse club eindigde vorig seizoen net boven de degradatiestreep in de Süper Lig. De ambities liggen logischerwijs hoger.

Jeugdproduct van Club Brugge

Storm is een jeugdproduct van Club Brugge en debuteerde er ook op het hoogste niveau. Via Zulte Waregem en OH Leuven kwam hij in 2018 Achter De Kazerne terecht.