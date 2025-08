Dat kon véél slechter: KRC Genk weet wie het voorbij moet op weg naar League Phase Europa League

In het Zwitserse Nyon werden op maandagmiddag de Europese lotingen afgewerkt voor de play-offs richting de League Phase voor de verschillende Europese competities. Ook Genk weet waar het zich mag aan verwachten.

KRC Genk komt als nummer drie van de Jupiler Pro League in de play-offs van de Europa League terecht. Daarin zullen ze eind augustus twee belangrijke wedstrijden moeten spelen.

De Limburgers nemen het op 21 en 28 augustus op tegen KKS Lech Poznań uit Polen of FK Crvena Zvezda (zeg maar Rode Ster Belgrado) uit Servië.

Tripje naar Polen of Servië

Genk speelt eerst op verplaatsing in Polen of Servië en lijkt op die manier toch alvast een klein voordeeltje te hebben richting de League Phase van de Europa League.

Watch the 2025/26 UEFA Europa League play-off round draw 📺👇#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2025

En wat als het verkeerd zou lopen voor de Limburgers? Dan wacht automatisch de League Phase van de Conference League voor Genk.

Genk had het slechter kunnen treffen, want ook Midtjylland en vooral Shakhtar Donetsk waren bij de mogelijke tegenstanders voor hen. Op 29 augustus is er de loting voor de League Phase in Monaco. RSC Anderlecht is er dan al zeker niet meer bij na de pijnlijke uitschakeling tegen Häcken.