Ook Anderlecht weet waar het voor staat als het een Europese League Phase wil spelen dit seizoen

Maandag stonden in het Zwitserse Nyon de lotingen voor de Europese play-offs op het programma. En dus gingen er ook een aantal Belgische ploegen de trommels in, zo ook in de Conference League.

Van Sporting Charleroi is er na de uitschakeling tegen het Zweedse Hammarby geen sprake meer in de Conference League, maar voor RSC Anderlecht is het wél nog van moeten de komende weken.

Als ze de derde voorronde tegen FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië overleven, dan spelen ze op 21 en 28 augustus in de play-offs van de Conference League.

🚨 It's time for the play-off draw!



Tap below to watch it live! 📺#UECL — UEFA Conference League (@Conf_League) August 4, 2025

De League Phase halen lijkt voor paars-wit een absolute must als ze dit seizoen iets meer willen laten zien dan de voorbije jaren. En dus moeten er nog twee rondes gewonnen worden.

Tripje naar Griekenland of Cyprus voor Anderlecht?

In de play-offs was Anderlecht reekshoofd. Toch betekende dat niet automatisch dat er geen pittige tegenstander kon worden geloot door paars-wit.

Als Anderlecht naar de League Phase wil, dan zal het voorbij Aris Limassol FC uit Cyprus of AEK Athene FC uit Griekenland moeten raken. Paars-wit speelt de eerste wedstrijd in eigen huis.