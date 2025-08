'Club Brugge speelt het hard en zet prijskaartje van Ardon Jashari in de verf'

De soap rond Ardon Jashari is wat iedereen bezig houdt deze zomer. En elke dag is er wel een nieuwe episode te schrijven. Het is deze maandag uiteraard niet anders ...

AC Milan en Club Brugge raken het maar niet eens over een transfer van Ardon Jashari. De Italianen willen 33 miljoen euro betalen plus bonussen en zouden eventueel wat verder willen gaan. Club Brugge van zijn kant heeft altijd gereageerd dat het onder de 40 miljoen euro niet wil verkopen. Ze zouden uit Saoedi-Arabië al een bod van 45 miljoen euro hebben gehad. Prijs bepaald op 41 miljoen euro? Probleem: de Zwitserse middenvelder wil niet naar de zandbak verhuizen en heeft zijn zinnen gezet op een deal met de Milanezen. Milaan is de stad waar hij de komende maanden wil voetballen. 🔴⚫ Il #ClubBruges non chiederà meno di 41 milioni al #Milan per Ardon Jashari



Da capire se i rossoneri (al momento molto difficilmente) alzeranno la proposta fino a questa cifra. Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri valuteranno il da farsi a riguardo



🇸🇦 Il Club… pic.twitter.com/9KS7SF6Lf7 — Marco Conterio (@marcoconterio) August 4, 2025 De ultimatums vlogen de voorbije weken van de ene kant naar de andere en terug en ook op maandag is er nog geen uitsluitsel gevonden over een mogelijke deal. De laatste berichten spreken over gesprekken in Brugge én in Milaan tussen de mensen van het bestuur. Blauw-zwart zou ondertussen besloten hebben om het hard te blijven spelen en minstens 41 miljoen euro te willen.