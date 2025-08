Club Brugge kent mogelijke tegenstander op weg naar Champions League

Club Brugge weet wat het moet doen als het de League Phase van de Champions League wil spelen. Er is geloot voor de play-offs van de kwalificaties namelijk.

Club Brugge speelt de komende weken zeker twee en mogelijk vier zeer belangrijke duels met oog op de League Phase van de Champions League waar ze zo graag bij willen zijn.

Als het verkeerd zou lopen in ronde drie of ronde vier, dan wacht de League Phase van de Europa League op blauw-zwart. In ronde drie speelt Club Brugge tegen Red Bull Salzburg.

Ondertussen is ook al geloot voor de play-offs. Ook daarin was Club Brugge reekshoofd, al zijn alle mogelijk tegenstanders simpelweg geen makkelijke tegenstanders.

Rangers of Plzn voor Club Brugge

Enkel Benfica werd zeker vermeden door Club Brugge. Uiteindelijk viel de loting op Rangers of Plzen. Ook die twee teams spelen de komende weken twee keer tegen elkaar met dezelfde inzet.

In de voorbereiding speelde Club Brugge al eens een oefenwedstrijd tegen de Rangers. Dat leverde toen al een pittige 2-2 op, al zegt dat natuurlijk niet meteen iets voor een officiële wedstrijd.