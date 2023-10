Francis Amuzu doet alle monden openvallen en is helder over concurrentie, Riemer heeft er ook wat over te zeggen

Francis Amuzu blijft nog altijd een enigma. Hij is in staat om alle monden te doen openvallen, zoals zaterdag gebleken is in Anderlecht. Dat er soms bij hem ook grote missers bij zitten, moeten ze er maar bij nemen.

In een korte invalbeurt kon Amuzu toch uitpakken met zijn handelsmerk: een waanzinnige versnelling. De lob die volgde was helemaal om duimen en vingers van af te likken. Mensen grepen zich uit ongeloof naar de haren in het Lotto Park.

"Het was één van mijn eerste balcontacten. Ik versnelde op de tegenaanval. Ik zag de keeper uit zijn doel staan en schiet dus maar meteen. Ik zag 'm gaan, had de bal goed geraakt en dus was het raak. Ja, dit is een beetje voor Paul Van Himst", zegt Amuzu over het maken van de 3-1 tegen KV Mechelen.

Amuzu maakt mooiste goal uit carrière

"Ik vind wel dat dit het mooiste doelpunt uit mijn carrière is." Een opsteker voor de speler die de concurrentie moet aangaan met een grote naam als Thorgan Hazard. "Ja, in voetbal is dat zo. Hard werken maar. Iedereen probeert te spelen."

En waar mag RSCA nu van dromen? "We nemen het match per match, maar we mikken wel zeker op de top vier." Brian Riemer zal het graag horen. De Deen ziet 'Ciske' groeien. "Ik geloof dat Francis op de bank een déclic maakte en gezien heeft dat uitstekende spelers naar Anderlecht gekomen zijn die op zijn positie kunnen spelen."

Anderlecht-trainer looft interne concurrentie

De interne concurrentie werpt zijn vruchten af. "Bepaalde spelers verdragen geen concurrentie, anderen maken hierdoor net progressie. Alle krediet gaat naar hem voor het geleverde werk en zijn afwerking te willen verbeteren. Op training zie ik al meer doelpunten van hem. Alles is aanwezig om het ook in wedstrijden over te brengen."