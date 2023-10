De verdediging van Standard, een hattrickheld en klinkende zeges: Dit waren de uitblinkers van speeldag 10

Speeldag 10 is ondertussen achter de rug. We kregen een aantal boeiende wedstrijden te zien. De var eiste vaak de hoofdrol op, maar dat stopte deze spelers niet om erg goed te presteren.

Wij maakten ons Team Of The Week op en zagen enkele echte uitblinkers afgelopen weekend.

Doelman

In doel komt Arnaud Bodart te staan. Hij speelde een geweldige wedstrijd tegen Club Brugge en kon Standard meermaals redden met geweldige reddingen. Mignolet speelde ook een goede partij, maar slikte er net eentje meer.

Verdediging

In de verdediging komt Zakaria El Ouahdi van KRC Genk. Hij debuteerde op KAA Gent en speelde een zeer sterke partij. Vooral op verdedigend vlak viel hij erg positief op, ook niet makkelijk om plots Daniel Munoz te moeten vervangen. De centrale verdedigers worden vertegenwoordigd door Standard.

Nathan Ngoy en Merveille Bokadi komen op deze plaatsen. Zij vormden een stevige lijn in de achterhoede, en Bokadi bracht zijn ploeg op voorsprong tegen Club Brugge. Ook Matisse Samoise komt erbij. Hij zorgde voor mooi spel bij KAA Gent en kon een punt uit de brand slepen door goed te volgen met een aanval, en het dan ook af te werken.

Middenveld

Tegenwoordig kunnen we hem al voor de wedstrijd in ons team zetten. Arthur Vermeeren liet zich opnieuw van zijn beste kant zien en was goed voor een doelpunt en een assist in de 4-1 overwinning van Antwerp tegen KAS Eupen. Bij Anderlecht speelde Théo Leoni weer meer dan een goede partij. Hij was de beste man op het veld met zowel werkkracht als techniek.

Aanval

Veel aanvallers die uitblonken deze week, te beginnen met Gustaf Nilsson van Union. Hij trapte er twee voorbije STVV-doelman Suzuki en leverde ook nog een assist af. Skov-Olsen speelde ook weer erg goed. Hij sleepte bijna een punt uit de brand in Luik. Matsuo was goed bij Westerlo en had zeker zijn aandeel in de eerste overwinning van het seizoen.

Tenslotte mogen we natuurlijk Kevin Denkey niet vergeten. De spits van Cercle was de hattrickheld in de 3-2 overwinning tegen OH Leuven. Hij scoorde zo al acht keer in tien wedstrijden en wordt zo ook topschutter in de JPL.