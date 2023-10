Done deal: Belgische succescoach trekt naar absolute Traditionsverein

Het is al een paar dagen steeds dichterbij aan het komen, maar nu is het in kannen en kruiken. Karel Geraerts en Schalke 04 hebben een akkoord.

Karel Geraerts stond al een paar dagen dicht bij een akkoord om coach te worden bij Schalke 04. Diverse Duitse bronnen en Het Laatste Nieuws laten nu weten dat er een akkoord is gevonden. Hij zal er een akkoord tekenen tot 2025. De Belgische succescoach die vorig seizoen nog bijna kampioen werd met Union Saint-Gilloise zal maandag al voorgesteld worden aan de Duitse pers. Daarmee is er een einde gekomen aan een paar dagen van onderhandelingen. Onderhandelingen succesvol afgerond Schalke 04 degradeerde vorig seizoen naar de Duitse tweede klasse. En ook daar gaat het niet al te denderend met de Traditionsverein. Op zondag werd in eigen huis verloren van Hertha Berlijn, waardoor het team nog steeds maar zeven punten heeft. Thomas Reis werd eind september ontslagen bij de club, nu hebben ze dus een vervanger beet. En dat werd hoog tijd, want de Duitse derde klasse is op dit moment dichterbij dan de Bundesliga. šŸšØ



BILD: Alles klar mit Geraerts!



Karel Geraerts war heute schon beim Spiel gegen Hertha im Stadion, morgen wird er um 12 Uhr vorgestellt.



Geraerts erhält einen Vertrag bis 2025.#Schalke #S04 pic.twitter.com/EnLfPtnDeP — SchalkeZone | S04 News (@SchalkeZone) October 8, 2023