FIFA gaat waar het geld is: in 2034 mogen we ons weer aan een 'speciaal' WK in controversieel land verwachten

Na het WK in Qatar mogen we ons straks weer opmaken voor een 'speciaal' WK. Het steenrijke Saoedi-Arabië, dat deze zomer een rist aan topspelers binnenhaalde, heeft zijn intentieverklaring ingediend om het WK in 2034 te organiseren.

Dat maakte de voetbalbond van het land vandaag bekend. Vorige week woensdag kondigde Saoedi-Arabië zijn kandidatuur aan. De intentieverklaring, ondertekend door SAFF-voorzitter Yasser Al Misehal, bevestigt officieel het engagement van het koninkrijk om in te stappen in de bidprocedure.

“Dit is de tweede stap van een enorm spannende reis van de natie”, stelt Al Misehal. “Vorige week kondigden we onze ambitie aan om in 2034 het WK te organiseren, en met dit officieel indienen vervolgen we onze reis om de dromen van onze mensen waar te maken."

"Het WK van 2034 is onze uitnodiging aan de wereld om getuige te zijn van de ontwikkeling van Saoedi-Arabië, de cultuur te ervaren en deel uit te maken van de geschiedenis van het land. We zijn extreem toegewijd om een zo competitief mogelijk bid te presenteren dat ook zal helpen om de wereld te verenigen door middel van voetbal.”

In voetbalmiddens werd het al verwacht en de verwachting is ook dat de FIFA hen eruit zal pikken. Reeds 70 leden van de FIFA hebben hun steun toegezegd. Het zou dus weer een WK in de winter kunnen worden, want in de zomermaanden is de temperatuur er niet te harden. Het wordt niet koeler dan 28 graden en tijdens de dag stijgt het kwik boven de 45.