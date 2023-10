Mignolet wil een ander Club Brugge zien: "Minder frivool, meer klootzakken"

Zo kan het niet verder bij Club Brugge, dat beseffen ze ook wel. Aan dit tempo is de kloof tegen Nieuwjaar al veel te groot geworden om mee te spelen voor de hoofdprijs. Simon Mignolet wil dat blauw-zwart een ander aspect aan zijn spel toevoegt.

Club creëert wel nog kansen, maar het zijn meestal afstandsschoten. Uitgespeelde aanvallen met jongens die voor doel opduiken om de bal binnen te tikken, dat zien we al een paar weken niet meer. "Misschien moeten we wel proberen om minder mooi te voetballen en zakelijker te worden", zuchtte Mignolet na het verlies op Standard.

Daarmee bedoelt hij niet dat Club nu ineens lange ballen moet gaan pompen, maar wel dat er wat meer ballen in de box mogen gedropt worden. "We hebben spelers om goed voetbal te spelen, maar het mag soms wat minder frivool. Wat meer de klootzak uithangen dan te willen schitteren."

Ook achteraan, waar blauw-zwart alweer vermijdbare doelpunten slikte. "Vooral bij die tweede goal, over die eerste ga ik me niet uitspreken. Die bal wijkt nog af ja, maar die had intussen al lang weggekegeld moeten worden. Price had nooit meer tot een schot mogen komen."

Mignolet wil van de internationale break profiteren om een paar dingen aan te passen. "We moeten meer situaties creëren waarin we het onszelf makkelijker maken. Als die eerste goal niet valt, zou het een heel ander wedstrijdverloop geweest zijn. Dan hadden we meer controle kunnen houden."