Vandenbempt ziet dat Club Brugge iets is kwijtgeraakt en de concurrentie is er maar al te blij om

Jaren aan een stuk was Club Brugge dé te kloppen ploeg in de Jupiler Pro League. Sinds vorig seizoen kwam daar een eind aan en ook dit seizoen kunnen ze het (voorlopig?) niet omdraaien.

Club Brugge heeft 16 punten vergaard in tien matchen, net meer dan de helft dus. Vorig seizoen - dat ook niet te best afliep - hadden ze op dit moment al 22 punten verzameld. De seizoenen ervoor was dat zelfs niet genoeg geweest.

Tegen Standard konden ze zelfs het gelijkspel niet vasthouden. "Wij zien geen match die de vele vragen rond Club Brugge wegveegt, zoals die over de defensie", klinkt het bij Peter Vandenbempt bij Sporza. "Een clean sheet in twaalf wedstrijden is weinig, zeker als je niet verder geraakt dan één doelpunt per wedstrijd. Niet moeilijk dat je dan weinig wint en 16 op 30 scoort."

Niemand lijkt meer angst te hebben van blauw-zwart. "Club Brugge straalt geen onoverwinnelijkheid meer uit. In de topjaren begon de tegenstander geklopt aan de match, nu weten ze dat er - zelfs bij een achterstand - mogelijkheden liggen."