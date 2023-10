Anderlecht, Antwerp, Verenigde Staten,... Eden Hazard gaat op pensioen, maar deze twee clubs deden hem toch even twijfelen om door te gaan

Eden Hazard heeft de knoop doorgehakt. De voormalige sterspeler van de Rode Duivel zet een punt achter zijn professionele voetbalcarrière. Nochtans waren er de voorbije maanden aanbiedingen genoeg.

Er waren tal van clubs die de voorbije maanden aan de mouw van Eden Hazard trokken. De bekendste geruchten kwamen niet uit Europa. Elke Saoedische club was zinnens om een fortuin op de bankrekening van Hazard te storten, terwijl ook uit de Verenigde Staten enkele concrete aanbiedingen kwamen.

Hazard heeft er zelfs niet over nagedacht. Geen haar op zijn hoofd dacht er aan om zijn gezin naar de andere kant van de wereld te sturen om te voetballen. Of nog erger: om zijn gezin maanden aan één stuk achter te laten om op een bal te sjotten. Daarvoor is het spelletje nooit belangrijk genoeg geweest voor Hazard.

Ook de geruchten uit België – RSC Anderlecht, Antwerp FC, Union SG, KVC Westerlo, RWDM,… - waren nooit concreet. Hazard haalde er zijn neus voor op. De voormalige aanvoerder van de nationale ploeg besefte goed genoeg dat hij in België elke minuut alles zou moeten kapot spelen om aan de eisen van het publiek te voldoen. In België had Hazard helemaal niets te winnen.

Al waren er wél enkele aanbiedingen die hem even deden twijfelen. Getafe CF informeerde kort nadat zijn contract bij Real Madrid werd ontbonden. Hazard zou er de kans krijgen om carte blanche te krijgen bij een middenmoter in La Liga én zou gewoon in Madrid kunnen blijven wonen. Op dat moment was een nieuwe verbintenis echter te vroeg.

Een leven zonder bal

Ook Galatasaray SK deed Hazard heel even twijfelen. Of beter gezegd: Dries Mertens deed zijn voormalige Belgische ploegmaat heel even twijfelen. Maar uiteindelijk koos Hazard voor de meest logische weg. De weg van het pensioen. De weg van zijn gezin. En vooral: de weg van een leven die niét in het teken staat van een bal.