Anderlecht droomt van de titel: Tijden zijn veranderd

Gelooft Anderlecht weer in de titel? Het woord werd opnieuw uitgesproken in de catacomben van het Astridpark.

De laatste competitietitel van RSC Anderlecht dateert van 2017. Toen de trofee destijds werd opgehaald, konden weinigen zich voorstellen dat er met nostalgie zou worden teruggekeken op het tijdperk René Weiler.

Iedereen was het erover eens dat de aangeboden speelstijl niet paste bij de normen van Sporting Anderlecht, noch bij zijn DNA. Zes en een half jaar later zijn de tijden veranderd. Niemand zou het erg vinden als het seizoen eindigt met een titel. Voor de eerste keer werd het woord ook terug uitgesproken.

Anderlecht-fans in de wolken

"Of Anderlecht terug is? Ik denk het wel. We gaan natuurlijk proberen om de titel te winnen. We gaan er alles aan doen om hem te winnen", glimlachte Francis Amuzu. Hij sloot zich aan bij de woorden van Mario Stroeykens, die bekende: "De titel zit natuurlijk in ons achterhoofd." De uitzinnige sfeer op Lotto Park liet er geen twijfel over bestaan dat de spelers niet de enigen zijn die dromen.

RSCA terugzien aan de top van de ranglijst is een echte traktatie voor de Brusselse fans. De mixed-zone, waar de spelers zich presenteren aan de pers, is over het algemeen open voor de gang waar de fans doorheen lopen en wordt rustig en ordelijk gehouden; zaterdag was het enthousiasme van de fans zo groot dat de zone gesloten moest worden.

Dat gebeurt maar zelden... uit veiligheidsoverwegingen, na een slecht resultaat. We herinneren ons allemaal nog 23 april vorig jaar, de laatste thuisnederlaag tegen KV Mechelen. Gemaskerde ultras kwamen binnen om te proberen Wouter Vandenhaute te pakken. Op 7 oktober was de sfeer veel anders.

Een 35e titel voor Anderlecht?

Brian Riemer wil echter niet praten over een titel. "We zijn nog ver van waar we willen zijn. We hebben nog maar 10 van de 30 wedstrijden gespeeld en daarna worden de punten gehalveerd", waarschuwt de Anderlecht-coach. "Ik zie elke week verbetering en dat is positief. Maar er is nog zoveel werk aan de winkel."