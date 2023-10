Het mocht wat kosten: zoveel kostte de lichtshow in het Lotto Park

Wat een spektakel voor de verjaardag van Paul Van Himst. Het Lotto Park heeft genoten van de lichtshow.

RSC Anderlecht wil de fanbeleving in het stadion naar een hoger niveau tillen. Dat is meer dan aardig gelukt afgelopen zaterdag in het Lotto Park. Ongezien in België, al hangt daar ook een stevig prijskaartje aan vast.

Anderlecht investeerde fors in die 300 nieuwe witte LED-lampen. De elektriciteit daarvoor wordt opgewekt via zonnepanelen op het dak van het Lotto Park. De investering bedraagt maar liefst om en bij de 500.000 euro.

“Zo'n show was uniek in België”, vertelt CEO Non-Sports, Kenneth Bornauw, aan Het Laatste Nieuws. “Die 300 nieuwe lampen blijven permanent hangen, dat zijn ook mobiele armaturen. Als we ooit verhuizen uit het Lotto Park, gaat de verlichting dus gewoon mee.”

Maar daar bleef het niet bij. Dat werd zaterdag nog eens gecombineerd met extra mobiele lichtinstallaties, blacklights en vuurwerk. Prijskaartje daarvan was nog eens 250.000 euro, maar voor één keer was dit inbegrepen in de deal van de nieuwe lampen.

Een full option lichtspektakel moeten de fans van RSC Anderlecht dus niet elke thuiswedstrijd verwachten, maar ook met de 300 lampen kan er heel veel geëxperimenteerd worden. Uitkijken dus wat er nog komt...