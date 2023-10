KV Kortrijk-speler Ryan Alebiosu laat zich uit over nieuwe coach Glen De Boeck

KV Kortrijk kon afgelopen weekend niet winnen op het veld van KVC Westerlo. Het werd 1-0 en zo namen de Kerels de rode lantaarn over.

Het was de eerste wedstrijd onder nieuwe coach Glen De Boeck. Volgens Ryan Alebiosu komt het zeker wel goed met hem aan het roer. "Het is goed met de nieuwe coach. Ik geloof in het project en in wat hij met ons wil doen. We zijn nu wel verloren, maar we spelen al wel met wat meer vertrouwen."

"Het is frustrerend om niet meteen drie punten te pakken. De coach deed wat hij kon, nu moeten we doorgaan en hem trots maken", gaat Alebiosu verder.

De Engelsman weet ook wat er beter moet. Zo kan KV Kortrijk maar weinig doelpunten maken dit seizoen. "We hadden veel kansen. Ik denk dat dat is waar we beter in moeten worden als team. Het is natuurlijk een probleem, maar het ligt vooral aan het vertrouwen voor het doel."