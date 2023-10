Gigantisch bedrag voor nieuwe stadions in België: Pro League trekt aan alarmbel

Het Belgische profvoetbal heeft meer dan een half miljard euro klaarliggen voor nieuwe stadions. Alleen komen die er maar niet.

De clubs uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League willen voor meer dan 500 miljoen euro investeren in nieuwe of verbouwde stadions en oefencomplexen, zo leert een navraag. Alleen is het in ons land zo moeilijk om dat te verwezenlijken door de regelgeving en procedures.

Union SG, Club Brugge en Sporting Charleroi willen een nieuwe voetbaltempel neerpoten, maar botsen op heel veel problemen. “De procedures blijven een groot probleem”, zegt Lorin Parys van de Pro League.

“We willen het voor alle duidelijkheid niet onmogelijk maken om een klacht in te dienen tegen een bouwvergunning. Wel zou het veel makkelijker moeten zijn om iets aan te passen aan de plannen."

"Nu komen we vaak in situaties terecht waarin clubs tot jaren op een antwoord moeten wachten en vervolgens opnieuw vanaf nul moeten beginnen. Daar zou men beter over moeten nadenken.”

Een stadion is volgens Parys veel meer dan enkel waar het voetbal zijn voordeel uithaalt. “Dit zou een verhaal met heel veel winnaars kunnen worden: het Belgisch voetbal en zijn fans, onze economie, maar ook onze lokale gemeenschappen."

"Want wij bouwen al lang geen stadions meer die om de twee weken gebruikt worden bij een wedstrijd. Veel moderne stadions doen dienst als lokale sportinfrastructuur, als kantoorruimte voor bedrijven of zelfs als een plek om begrafenisplechtigheden te organiseren."

"En dat vind ik het mooie aan dit verhaal: onze clubs vragen 0 euro subsidies om al die projecten te kunnen realiseren. De enige vraag die wij aan alle betrokken partijen, de vele overheden in ons land, stellen is: zou het mogelijk zijn om dat hele proces vlotter te laten verlopen?”