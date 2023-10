Lukaku doet oproep over Courtois en geeft hoop over zijn eigen toekomst bij de nationale ploeg

De 'Affaire Courtois' blijft spelen bij de nationale ploeg. Zeker nadat Castagne gisteren het vuur nog eens aanstookte. Romelu Lukaku zal daar niet blij mee zijn, maar wist er ook niets van: "Heeft Timothy iets gezegd? Tja, ik ga ook geen agent spelen." Maar hij had wel iets te zeggen erover.

Dat het nog steeds leeft in de kleedkamer is een doorn in het oog van Lukaku. Big Rom wil zich focussen op het voetbal en alles wat daarrond gebeurt uitbannen. Maar dat is niet makkelijk gezien het gebeurde telkens weer opgerakeld wordt. "Ik ga jullie iets vragen, uit de grond van mijn hart", opende Lukaku toen hem naar de doelman gevraagd werd.

"Wat er gebeurd is, moeten we achter ons laten. We moeten Thibaut de tijd geven om van zijn zware blessure te herstellen. Wij moeten nu focussen op het heden en op de spelers die er wel zijn. Dit is een oproep aan de media om nu te stoppen met over Courtois te praten."

Nu kom ik in beast mode op het veld

Gesproken als een echte leider. Een man die houdt van de nationale ploeg. "Het is allemaal groter dan mezelf. Spelen voor de nationale ploeg blijft speciaal. Weet je, in het begin had ik het er moeilijk mee, want er kwam telkens veel kritiek. Nu kijk ik ernaar uit."

"Ik denk dat de mensen inzien wat ik kan bijbrengen. Maar het gaat niet alleen om mij. Met ouder worden zie ik wat voor goeie ploegmaats ik heb. Ik ben gelukkig en we proberen iets nieuws te bereiken met deze generatie."

Eerder sprak Lukaku om rond zijn 32ste te stoppen met de nationale ploeg. Dat plan lijkt intussen vergeten te zijn. "Als ik zie hoe Jan op zijn leeftijd zijn motivatie overbrengt naar de spelers. Nu snap ik vanwaar dat komt. Eenmaal ik die mindset had, veranderde alles. Nu kom ik in 'beast mode' op het veld. Nog vier jaar doorgaan? (lacht) We zullen zien."