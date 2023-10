Sven Kums praat openlijk over zijn toekomst: "Dan is het zo goed als zeker gedaan"

Sven Kums is ondertussen al 35 jaar oud. Geen onlogisch moment om even over je toekomst te praten, dat vond hij zelf dan ook.

Kums was te gast bij Extra Time deze week. Daar liet hij zich openlijk uit over zijn toekomst. "Ik wil mij eigenlijk gewoon amuseren op het veld, misschien is het wel mijn laatste jaar. Bij een zware blessure is het bijna zo goed als zeker gedaan", vertelde Kums. Als het van hem afhangt gaat hij nog wel even door. "Zonder blessure is het wel de bedoeling om door te gaan. Zo lang ik mij fysiek en mentaal goed voel, ga ik door. Maar het valt nog te bezien waar." Kums speelde al 349 wedstrijden in de Jupiler Pro League. 291 daarvan bij KAA Gent waar hij nog tot aan het einde van dit seizoen onder contract ligt. Hij scoorde 29 keer en leverde 38 assists af voor de Buffalo's.