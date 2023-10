Heeft KRC Genk vervanger voor Daniel Munoz gevonden? "Daar doe ik mijn hoed voor af"

KRC Genk speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen KAA Gent. Er was een speler bij Genk die op een wel zeer positieve manier opviel.

Zijn naam? Zakaria El Ouahdi. Hij debuteerde in een moeilijke wedstrijd op Gent. Om te roteren koos Wouter Vrancken ervoor om Daniel Munoz een weekje thuis te laten. Of zijn vervanger het even goed deed laten we in het midden, maar het was zeker niet slecht.

Ook Genk-coach Vrancken ziet dat er veel potentieel zit in de 21-jarige vleugelverdediger. "Eén woordje. Hij was gewoon top vandaag hé. Ongelooflijk. Zoveel lef, zoveel energie, gezonde agressiviteit. Rust aan de bal en voetballend vermogen. Ik vond hem gewoon echt een sterke wedstrijd spelen."

"Om het dan hier op Gent, in een moeilijke wedstrijd op die manier te laten zien. Daar doe ik mijn hoed wel voor af", besluit Vrancken.