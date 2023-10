📷 UEFA gaat grandioos in de fout met Jan Breydelstadion

UEFA probeert geregeld op sociale media reacties van volgers uit te lokken. Al loopt dat geregeld ook wel eens fout...

UEFA dropte op haar Twitterpagina van de Conference League een beeld van het Jan Breydelstadion, met de vraag wat de favoriete speler is die men daar ooit zag spelen.

Fans reageren op de vraag van UEFA, maar de aandachtige kijkers zagen meteen dat er iets aan de hand is met het veld van het Jan Breydelstadion.

Het veld ligt immers in de andere richting, zo merkten enkele volgers van de pagina van de UEFA op. “Zo te zien eje ulder pleine gedraaid”, reageert Nigel.

Een bewerking met Photoshop door UEFA dus, die niet echt geslaagd is. “They photoshoped the field the wrong way”, stelt Nico.