"Als Sels de beste man is, dan heb je een probleem": analisten zijn zeer kritisch voor Rode Duivels én roepen op één specifieke man

De Rode Duivels stonden bij de rust 0-1 voor op bezoek bij Oostenrijk. Echt goed was het voetbal echter niet. De analisten waren dan ook kritisch tijdens de rust.

"Ik vond België wel héél erg laag staan. Ze gaven het initiatief helemaal weg en Oostenrijk was de betere ploeg. Ik zit niet op het puntje van mijn stoel", aldus Jan Mulder in de studio's van VTM.

Timmy Simons pikte in: "Oostenrijk is goed gestart en dan moesten de Belgen wel achteruit. Ik weet niet of het de bedoeling was om zo laag te starten, maar het gebeurde wel."

© photonews

"Als je moet zeggen dat Matz Sels de beste man is bij ons, dan heb je eigenlijk wel een probleem. We geven te veel kansen weg, ondanks het lage blok. Sels heeft een paar goede reddingen moeten doen. En toch komen we er ook niet uit, ook al speelt het laag blok in de kaarten van Openda en Lukaku."

Blokken beton

Zeker Openda had het lastig in de eerste helft, terwijl er op het middenveld geen controle was tegen de Oostenrijkers. Kevin De Bruyne werd niet voor het eerst gemist door de Belgen. "We missen een spielmacher. Iemand die het spel leidt", aldus Mulder opnieuw.

"Vermeeren acht ik misschien wel in staat om voor meer voetbal te zorgen op het middenveld. Onana en Mangala zijn blokken beton", besloot hij. Openda werd tijdens de rust meteen gewisseld voor Carrasco.