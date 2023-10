Heisa in Brazilië: Fans keren zich tegen Neymar en bekogelen hem

Minder leuk nieuw uit Brazilië. Daar keerde de supporters van de nationale ploeg zich tegen hun ster. Ze wierpen zelfs met popcorn naar hem.

Brazilië speelde 1-1 gelijk tegen Venezuela in eigen huis. Het eerste puntenverlies ook meteen voor de Brazilianen voor de WK-kwalificatie. De fans waren hier alles behalve blij mee.

Zo werd Neymar, de ster van de Braziliaanse ploeg, getrakteerd op een fluitconcert na afloop van de partij. Bovendien kreeg hij ook nog popcorn naar zijn hoofd geworpen. Hierna maakte Neymar zich flink boos op het thuispubliek.

Ook coach van de nationale ploeg, Fernando Diniz, vond het allemaal maar niets. "Schelden en boe-roepen is prima, maar een zak popcorn gooien levert niemand iets op. Het is respectloos tegenover de spelers die hier kwamen en hun best deden", vertelde Diniz volgens Het Laatste Nieuws.